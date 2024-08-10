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Sinop'ta yaşlı çifti dolandıran şahıslar yakalandı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak yaşlı çifti dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, yaşlı çifti arayarak kimlik bilgilerinin hırsızlık suçunda kullanıldığını söyleyerek kandırdı ve evden değerli eşyaları çaldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak çalınan altın ve paraları geri aldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak yaşlı çifti dolandıran şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesinde yaşayan S.D. ve A.D. isimli yaşlı çift, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, yaşlı çifti sabit hat üzerinden arayarak, "Kimlik bilgileriniz hırsızlık suçunda kullanıldı. Durumu düzeltmek için Jandarma Komutanlığına gelmeniz gerekiyor" diyerek kandırdı. Bu yalan üzerine S.D. evden ayrılırken, ikamette yalnız kalan A.D.'yi ziyaret eden şüpheli evde bulunan değerli eşyaları çaldı. Evden alınan eşyalar arasında 6 adet yarım cumhuriyet altını, 4 adet tam cumhuriyet altını, 1 adet bilezik, 1 adet altın zincir, bin 270 dolar ve 200 euro bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda S.C.T. ve A.B. isimli şüphelilerin Kastamonu'nun Araç ilçesine kaçtığını tespit etti.

Emniyet güçleri düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak, çalınan altın ve paraları geri aldı. Adli makamlara çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ayancık sinop Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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