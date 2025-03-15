Sinop'ta Yasa Dışı Kumar Operasyonu: 8 Kişiye Ceza!

Sinop'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği yasa dışı kumar ve bahis operasyonunda 8 kişiye 48 bin 350 TL ceza kesildi, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Gerze'de ise aranması bulunan bir şahıs yakalandı.

Sinop'ta, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis Uygulaması" kapsamında, polis ekipleri 67 personel ve 25 ekip ile denetim yaptı. Yapılan uygulamada, 773 şahıs ve 67 iş yeri kontrol edildi. İl merkezinde, 2 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 8 kişiye toplam 48 bin 350 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer sağlama suçundan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Gerze ilçesinde ise, aranması bulunan 1 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis yetkilileri, yasa dışı kumar ve bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - SİNOP