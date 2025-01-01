Sinop'ta Yasa Dışı Avcılıkla Ele Geçirilen 380 Kalkan Balığı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan sahil güvenlik denetimlerinde yasa dışı avcılıkla elde edilen 380 adet kalkan balığı ele geçirildi.

Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen balıkçı teknesi kontrollerinde tespit edilen yasa dışı avcılıkla elde edilen kalkan balıkları, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın talimatları doğrultusunda, İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda ve veteriner kontrolü sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Olayla ilgili olarak kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP