Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ABD'deki kanlı saldırıda 'terör' ikilemi
Katliam, belediye başkanı ile FBI'ı karşı karşıya getirdi
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart

Sinop'ta Yasa Dışı Avcılıkla Ele Geçirilen 380 Kalkan Balığı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

Sinop'ta Yasa Dışı Avcılıkla Ele Geçirilen 380 Kalkan Balığı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde sahil güvenlik denetimlerinde yasa dışı avcılıkla elde edilen 380 kalkan balığı ele geçirildi ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Kaçak avcılıkla ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan sahil güvenlik denetimlerinde yasa dışı avcılıkla elde edilen 380 adet kalkan balığı ele geçirildi.

Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen balıkçı teknesi kontrollerinde tespit edilen yasa dışı avcılıkla elde edilen kalkan balıkları, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın talimatları doğrultusunda, İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda ve veteriner kontrolü sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Olayla ilgili olarak kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız
img

Altın alıp satacaklar dikkat! Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı
img

600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor
Fenerbahçe, Acun'un gözdesini takımdan gönderiyor
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ocak Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ocak günün maçları nereden izlenir? Çarşamba günü hangi diziler var? 1 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 2 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Akrep burcu yorumu! 2 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025? ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.