Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.45 sıralarında Yeni Mahalle Konukçu Sokak'taki Akgün Apartmanı'nın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülay Yaman'dan (53) uzun süre haber alamayan yakınları durumu bir tanıdıklarına bildirdi. Tanıdığın ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, evde Gülay Yaman'ın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP