Sinop'ta Yabancı Plakalı Araç Yangında Kül Oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde yabancı plakalı bir cip, çıkan yangın sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Güzelkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarına rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP