Sinop'ta Üç Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Sinop'ta Üç Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Adem Yaman'a ait üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, elektrik aksamından kaynaklandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti.

Sinop'ta üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Yangın, saat 13.20'de Korucuk Mahallesi Hastane mevkisindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Yaman'a ait üç katlı bir binanın çatı katında, binanın elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Binanın çatı katında yangın nedeniyle maddi zarar oluştuğu öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar

Görüntü bakanlığın kapısından! Bir somun ekmek bırakıp uzaklaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.