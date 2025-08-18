Sinop'ta Üç Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Sinop'ta üç katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Yangın, saat 13.20'de Korucuk Mahallesi Hastane mevkisindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Yaman'a ait üç katlı bir binanın çatı katında, binanın elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Binanın çatı katında yangın nedeniyle maddi zarar oluştuğu öğrenildi. - SİNOP