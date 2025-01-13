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Sinop'ta Tornavidalı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Sinop'ta Tornavidalı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi, diğerinin yüzüne tornavida olduğu iddia edilen bir cisimle saldırdı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Sinop'ta iki kişi arasında çıkan kavgada şahıslardan biri diğerinin yüz bölgesine tornavida olduğu iddia edilen bir cisim sapladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Meydankapı Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın G. ile Necmi B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan Akın G., Necmi B'nin yüz bölgesine tornavida olduğu iddia edilen bir cisim sapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili Akın G. gözaltına alınırken, yaralanan Necmi B. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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