Sinop'ta Şüpheli Bidon Hareketliliği
Sinop'ta Rahmi Demir Tesisleri Plajı'nda bulunan şüpheli bir bidondan akan sıvının zehirli olabileceği şüphesiyle ekipler harekete geçti. Polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve bidon güvenli bir şekilde kaldırıldı. İncelemeler devam ediyor.
Sinop'ta bulunan şüpheli bidon ekipleri harekete geçirdi.
Olay, Rahmi Demir Tesisleri Plajı'nda 11.30 saatlerinde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü personeli Şenol Karadeniz'in fark ettiği bidondan akan sıvının zehirli olabileceği şüphesiyle Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devam eden çalışmalar kapsamında AFAD görevlileri, koruyucu ekipmanlarla güvenlik önlemleri alarak bidonu bulunduğu yerden kaldırdı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor. - SİNOP