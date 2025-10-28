Sinop'ta Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Sinop'ta otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ayancık Yenikonak köyü köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil Ayancık Yenikonak Köprüsü mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP