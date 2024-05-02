Sinop'ta otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Sinop'un Türkeli- Güzelkent karayolunda bir otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre T. kontrolündeki otomobil, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halindeyken Güzelkent köyü Lazburnu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP