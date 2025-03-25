Sinop'ta Okul Servis Araçlarına Trafik Denetimi

Sinop'un Dikmen ilçesinde okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

Sinop'un Dikmen ilçesinde İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği personellerince, okul servis araçlarının güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini hedefleyen denetimlerde, 13 okul servis aracı titizlikle incelendi.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı'nın da katıldığı denetim sırasında, servis araçlarının teknik şartlara uygunluğu detaylı bir şekilde kontrol edildi. Sürücülerin gerekli belgeleri tam olup olmadığı denetlenirken, trafik kurallarına uyumları da gözlemlendi.

Öğrencilerin güvenliği açısından büyük önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Trafik ekipleri, öğrencilerin ve sürücülerin bu kurala mutlaka uymaları gerektiğini vurguladı. - SİNOP