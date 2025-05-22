Sinop'ta Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop'ta Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Sinop'ta minibüs ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Sinop'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15'te Ada Mahallesi Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'nın kullandığı 57 KA 530 plakalı minibüs yokuşu çıkarken, karşı istikametten gelen 57 ACJ 592 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan D.N. ve S.K.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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