Sinop'ta Mantar Toplama Gezisi Sonrasında Kaybolan Vatandaş Sağ Bulundu

Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplamak için giden bir vatandaş, uzun arama çalışmaları sonrası sağ olarak bulundu. Vali Özarslan, mantar toplama gezilerinin riskleri hakkında halkı uyardı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden vatandaş, uzun süren aramalar sonucunda sağ olarak bulundu.

Ayancık ilçesi Ortalık köyünde dün saat 13.00 sıralarında mantar toplamak için ormanlık alana giden bir vatandaş kayboldu. Yakınlarının bildirmesi üzerine Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmasıyla vatandaş saat 23.30 sıralarında sağ olarak bulundu.

Vali Mustafa Özarslan yaptığı açıklamada, kırsal ve köylerde ormanlık alanlara yapılan mantar toplama gezilerinde kaybolma riskine karşı vatandaşları uyardı. Özarslan, "Sonbahar mevsimi ile birlikte, özellikle kırsalda ve köylerimizde mantar toplamak üzere ormanlık alanlara gidişler yoğunlaşmaktadır. Ormanlık alanlarda meydana gelebilecek kaybolma ve benzeri gibi olumsuzluklara karşı aşağıdaki uyarılarımıza uyulmasını hassaten rica ediyorum" dedi. - SİNOP

