Sinop'ta Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 1 Yaralı

Sinop'ta Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 1 Yaralı
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Erfelek ilçesinde çıkan kavgada bir kişi muşta darbesiyle yaralandı. Olay, kız meselesi yüzünden iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldi. Yaralılar hastaneye sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi muşta darbesiyle yaralandı.

Olay, Erfelek ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede 1 kişi muşta darbesiyle yaralandı. Başka yaralananların da olduğu öğrenilen kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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