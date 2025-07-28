Sinop'ta Kız Meselesi Yüzünden Kavga: 1 Yaralı

Sinop'un Erfelek ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi muşta darbesiyle yaralandı.

Olay, Erfelek ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede 1 kişi muşta darbesiyle yaralandı. Başka yaralananların da olduğu öğrenilen kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, Erfelek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP