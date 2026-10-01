Sinop'ta kaybolan gazi polis Numan Şen'i arama çalışmaları 197 personelle sürüyor

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'i arama çalışmaları, 197 personel ve 21 dalgıcın katılımıyla havadan, karadan, denizden ve su altından sürdürülüyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Yalı köyü açıklarında alabora olan teknede bulunan gazi polis memuru Numan Şen'e ulaşmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların sevk ve koordine edildiği Demirciköy Balıkçı Barınağı'ndaki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Özarslan, sahadaki son durum, arama alanları, görev yapan ekipler ve kullanılan teknik imkanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Arama-kurtarma faaliyetlerinin etkin şekilde yönetilmesi amacıyla barınakta AFAD Kriz Merkezi oluşturulduğunu belirten Özarslan, koordinasyon kapasitesini güçlendirmek için Samsun'dan getirilen AFAD Kriz Yönetim Aracı'nın da faaliyete geçirildiğini bildirdi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Özarslan, "Kurtarma çalışmalarımızda 197 personel, 27 kara aracı, 1 hava aracı, 8 dron/İHA, 7 deniz aracı ve 21 dalgıç görev yapıyor. Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet, AFAD ve ilgili kurumlarımız ile gönüllü balıkçılarımızın desteğiyle çalışmalarımızı havadan, karadan, denizden ve su altından çok yönlü olarak sürdürüyoruz" dedi.

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Özarslan, ihtiyaç duyulan personel, araç ve ekipmanın vakit kaybetmeden bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Özarslan, "Şu anda hepimizin en büyük temennisi, gazi polis memurumuz Numan Şen'e bir an önce ulaşmaktır. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerinin başındalar. Arama sahasını ve deniz şartlarını sürekli değerlendiriyor, çalışmalarımızı aynı hassasiyet, gayret ve kararlılıkla kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı