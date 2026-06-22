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Sinop'ta kaçak su kullanan 8 haneye toplam 280 bin TL para cezası

Sinop'ta kaçak su kullanan 8 haneye toplam 280 bin TL para cezası
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Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen denetimlerde kaçak su kullandığı tespit edilen 8 haneye toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliği koordinesinde Merkez İlçe ve Erfelek Grup İçme Suları Birlik Başkanlığınca yürütülen denetimlerde kaçak su kullandığı belirlenen 8 haneye toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliği tarafından, kırsal alanlarda ve köylerde kaçak, sayaçsız, abonesiz ve usulsüz içme suyu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında denetim ekipleri oluşturuldu. Ekipler, içme suyu kaynaklarının korunması, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve su hatları ile tesisatlarının kontrol edilmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik koordinesinde görev yapan Sinop Merkez İlçe ve Erfelek Grup İçme Suları Birlik Başkanlığı ekipleri, hizmet alanlarında bulunan 33 köyde yoğun denetim gerçekleştirdi. Yapılan rutin kontrollerde, bazı hanelerde kaçak su kullanıldığı tespit edildi. 2026 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda Sinop Merkez ilçeye bağlı köyler ile Erfelek ilçesi köylerinde toplam 8 hanenin usulsüz su kullandığı belirlendi. Tespitlerin ardından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda her bir haneye 35 bin TL olmak üzere toplam 280 bin TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, kaçak su kullanımının hem su kaynaklarının israfına yol açtığını hem de vatandaşların içme suyuna erişiminde aksamalara neden olduğunu belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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