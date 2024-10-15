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Sinop'ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sinop'ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir şahsa ait minibüs ve ikametinde yapılan aramada 10 gram esrar, bir uyuşturucu kullanma aparatı ve bir cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 gram esrar ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Erfelek ilçesinde bir şahsa ait minibüste ve ikametinde yapılan aramada 10 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Jandarma Erfelek sinop

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