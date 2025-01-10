Sinop'ta İntihar Girişimi: Kadın Polis Tarafından Kurtarıldı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan genç bir kadın, intihar girişiminde bulundu. 9 katlı binada yürekleri ağza getiren kadın, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan bir kadın intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kadınla iletişim kurarak ikna etti ve intihardan vazgeçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP