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Sinop'ta İntihar Girişimi: Kadın Polis Tarafından Kurtarıldı

Sinop'ta İntihar Girişimi: Kadın Polis Tarafından Kurtarıldı
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan genç bir kadın, intihar girişiminde bulundu. 9 katlı binada yürekleri ağza getiren kadın, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan bir kadın intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kadınla iletişim kurarak ikna etti ve intihardan vazgeçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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