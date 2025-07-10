Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gerze ilçesi Belören köyü Mezbaha mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışmalı kazaya müdahale eden ekipler, araçlarda mahsur kalan 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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