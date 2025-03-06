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Sinop'ta heyelan! 2 ev yıkıldı, karı-koca enkazdan kurtarıldı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 2 ev ve 1 ahır yıkıldı. Heyelan esnasında yıkılan evlerde bulunan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla enkazdan kurtuldu. Enkaz altında kalan karı-koca ise ekiplerin 3.5 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düz kötü Merkez Mahallesi'nde saat 23.41'de heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu 2 ev ve 1 ahır yıkıldı. Yıkılan evlerde yaşayanların olduğu bilgisini alan ekipler hızla bölgeye ulaştı. Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca bölgede heyelan riskinin devam ettiği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

KARI-KOCA ENKAZDAN KURTARILDI

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Özarslan, heyelanda 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğünü, evlerde 4 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığını, enkaz altında kalan karı-kocanın da 3.5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Sinop'ta heyelan! 2 ev yıkıldı, karı-koca enkazdan kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - 3.Sayfa
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