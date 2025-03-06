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Sinop'ta Heyelan: 3 Ev ve 1 Ahır Enkaz Haline Geldi, 4 Kişi Kurtarıldı

Sinop'ta Heyelan: 3 Ev ve 1 Ahır Enkaz Haline Geldi, 4 Kişi Kurtarıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, 3 ev ve bir ahır enkaza döndü. İki kişi enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda dev toprak kütlesi 3 ev ve bir ahırı enkaza çevirdi. Olayda 4 kişi ölümden döndü.

Türkeli Düz köyü Merkez Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında heyelan meydana geldi. Karların erimesiyle kayan dev toprak parçası, evleri önüne katarak sürükledi. Evlerde bulunan 4 kişiden 2'si kendi imkanları ile kurtulurken, Mesut ve Fatma Kaya çifti ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, enkaz altındaki yaşlı çift Mesut ve Fatma Kaya, 3,5 saat sonra kurtarılarak Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ecem Horata, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. Dr. Horata, "AFAD ve UMKE'nin başarılı çalışmalarıyla amcamız ve teyzemiz gece 03.30-04.00 sıralarında hastanemize getirildiler. Yapılan tetkiklerinde, tomografilerinde ve kan sonuçlarında şu an için kötü bir durum yok. Ama göçük altında kalan hastalarda beklediğimiz 'crush' sendromu diye bir durum oluşabilir. O nedenle hastaların kan tahlillerini yakın ve kısa aralıklarla kontrol ediyoruz. Onlarda da bir sıkıntı çıkmazsa birkaç güne taburcu etmeyi planlıyoruz. Bu 'crush' sendromu önemli bir durum. Yakın takip ve hızlı müdahale önemlidir. AFAD ve UMKE çok özenli bir müdahale ile ikisinde de herhangi bir kırık, yaralanma olmadan başarılı bir çalışma ile çıkarttıkları için şu an büyük bir problemimiz görünmüyor. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Devlete teşekkür etti

Yaralı Mesut Kaya ise "Bütün AFAD ekibine, devletimize, sağlık personelimize, hepsine çok teşekkür ediyorum. Yerden göğe kadar memnunum" diye konuştu.

Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbiri aldı. Heyelan bölgesi dronla görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin dağdan kayarak evleri sürüklemiş hali dikkat çekiyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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