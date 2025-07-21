Sinop'ta Elektrikli Motosikletin Devrilmesi Sonucu Kaza

Sinop'ta Elektrikli Motosikletin Devrilmesi Sonucu Kaza
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Sinop'ta üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralanırken, yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Sinop'ta üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı, yolcu ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Okulak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazife Sönmez (58) idaresindeki 57 ACN 397 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada motosiklette bulunan sürücü Nazife Sönmez ile yolcu Zeynep Şimşir yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sönmez hafif yaralanırken, Şimşir ise tedbir amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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