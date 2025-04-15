Sinop'ta Ele Geçirilen Kenevirler Hakkında Tarla Sahibinden Açıklama

Sinop'un Gerze ilçesinde tarlasında 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirilmesiyle ilgili konuşan arazı sahibi, kenevirlerin geçen yıl izinli ektiği kenevirlerden dökülen tohumlardan kendiliğinden çıktığını savundu.

Sinop Valiliği'nden 13 Nisan'da yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 10 Nisan 2025 günü Gerze ilçesinde ikamet eden M.T. isimli şahsın kullanımında bulunan tarlada yapılan adli aramada; 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denilmişti.

"Geçen yıl izinle ektim, bu sene kendiliğinden çıktı"

Olay sonrası konuşan arazi sahibi M.T., geçen yıl kenevir ekimini resmi izinlerle gerçekleştirdiğini belirtti. M.T., "2024 yılında tarım müdürlüğü, kaymakamlık ve jandarmadan gerekli izinleri olarak kenevir ektim. Hasattan sonra tarlayı sürdüm ve aralık ayında buğday ektim. Mart ayında gübreleme yaptım. O dönemde kenevir yoktu. 10 Nisan'da jandarma beni arayıp arazide kenevir olduğunu söylediğinde durumu öğrendim" dedi.

"Ürün tanımadım, jandarma gösterdi"

Jandarmanın bilgisi dahilinde kenevirlerin söküldüğünü belirten M.T., "Araziye gittiğimde keneviri ben bile tanıyamadım. Jandarma gösterdi ve o zaman fark ettim. Kenevirlerin geçen yılki hasattan dökülen tohumlardan çıktığını söylediler ama yine de yasal işlem yapmak zorunda olduklarını ifade ettiler. Sürece ben de dahil oldum, söküme yardımcı oldum. Ancak Sinop Valiliği'nin açıklamasıyla yapılan haberler beni 'yasa dışı bir iş yapmış' gibi gösterdi, bu beni mağdur etti" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği kenevirlerin incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - SİNOP