Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Sinop'ta bir şahıs sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın sırasında intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden eşinin ihbarıyla polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, intihar girişiminde bulunan 43 yaşındaki şahıs yakın bir arkadaşı tarafından son anda ipten alındı.
Sinop'ta 43 yaşındaki Abdullah E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, arkadaşının yardımıyla şahsı kurtardı. Abdullah E. hastaneye kaldırıldı ve durumuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
EŞİ DURUMU FARK EDİP TELEFONA SARILDI
Olay, saat 01.00 sıralarında Manolya Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.(43), sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihara teşebbüs etti. Olayı fark eden eşi, durumu hemen 112'ye bildirdi.
ARKADAŞI SON ANDA İPTEN ALDI
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Abdullah E.'nin bir arkadaşı da aynı anda duruma müdahale etti. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşı, şahsı ipten aldı. İlk müdahalede bilincinin açık olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.