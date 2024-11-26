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Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

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Sinop'ta bir şahıs sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın sırasında intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden eşinin ihbarıyla polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, intihar girişiminde bulunan 43 yaşındaki şahıs yakın bir arkadaşı tarafından son anda ipten alındı.

Sinop'ta 43 yaşındaki Abdullah E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar girişiminde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, arkadaşının yardımıyla şahsı kurtardı. Abdullah E. hastaneye kaldırıldı ve durumuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ DURUMU FARK EDİP TELEFONA SARILDI

Olay, saat 01.00 sıralarında Manolya Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.(43), sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihara teşebbüs etti. Olayı fark eden eşi, durumu hemen 112'ye bildirdi.

ARKADAŞI SON ANDA İPTEN ALDI

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Abdullah E.'nin bir arkadaşı da aynı anda duruma müdahale etti. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşı, şahsı ipten aldı. İlk müdahalede bilincinin açık olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Kış geldi artık depresif duygulanım yaşadıkça fakirleştirilenler mecbur bırakıldıkları iş görünümlü köleliklerden kurtulmak için canlı yayınlarda sapır sapır peşpeşe intihar girişimlerinde bulunur. Onları fakirleştirerek maaş alan kalpazanlar da özellikle kan emici bankaların çalışanları da elde ettikleri nimetler için şükürler ederler.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ülke insanının Allah inancı olmasaydı herkes için son nokta bu olacak gibi.. tüm siyasetçiler memnunmısunuz? gelinen bu ülke insanının geldiği acı veren çaresizliğinden...

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