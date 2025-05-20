Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Zarar Verdi

Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Zarar Verdi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Yusuflu Köyü'nde bir vatandaş, ayıların arı kovanlarına zarar verdiğini fark etti. Olay, köyde tedirginliğe neden oldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ayılar kovanlara zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusuflu Köyündeki ormanlık alana, arılarını kontrol etmek için giden Murat Özkan, kovanlarının zarar gördüğünü fark etti.

Kovanlarının bulunduğu alanda inceleme yapan Özkan, peteklerinin ayılar tarafından zarar verildiğini gördü.

Olayın köy merkezinde yaşanması ise vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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