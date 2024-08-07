Sinop'ta 2024 Yılında 4 Bin 834 Olay Meydana Geldi

Sinop'ta 2024 yılının ilk yedi ayında 4 bin 834 olay meydana geldiği, bu olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığı açıklandı.

Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, "İlimizde meydana gelen asayiş olaylarını değerlendirdiğimizde 2024 yılının ilk yedi ayında 4 bin 834 olay meydana gelmiştir. Bu olayların yüzde 97'si aydınlatılmıştır. Olayların tamamının aydınlatılması için var gücümüzle çalışmaya devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. 2024 yılının ilk yedi ayında gerçekleştirilen 'huzur' operasyonlarında 80 tabanca, 40 av tüfeği ele geçirilmiş, 4 bin 081 şahıs yakalanmıştır. Özellikle uyarmak istiyorum; izinsiz ve ruhsatsız silah taşıyanlara asla göz açtırmayacağız. Bu konuda huzur uygulamalarına ve şok denetimlere devam edeceğiz. Bir diğer konu başlığımız ise haklarında kesinleşmiş 'hapis cezası' olan ve aranan/firari şahıslara yönelik çalışmalarımız, Aranan şahısların huzur adası Sinop'umuzun sokaklarında gezerek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliklerini tehdit etmelerine asla müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Güvenlik birimlerimiz bu konuda birçok çalışma yürütüyor. Huzur operasyonları, şok uygulamalar, umuma açık iş yerleri, park ve bahçelerde denetimlerini sürdürüyorlar. Bu kapsamda 2024 yılının ilk yedi ayında yapılan çalışmalarda hırsızlıktan 54 şahıs, dolandırıcılıktan 61 şahıs, yağmadan 10 şahıs, adam öldürmeden 7 şahıs, cinsel suçlardan 21 şahıs, narkotik suçlarından 52 şahıs, kaçakçılık ve organize suçlardan 8 şahıs, diğer suçlardan 352 şahıs olmak üzere, toplamda 565 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir" dedi.

Toplantıda Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat, Sinop İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanı SG Kd.Ütğm. Hasan Dündar hazır bulundu. - SİNOP