Sinop'ta 2 iş yerinde yapılan aramada 5 cep telefonu ve 15 emtia ele geçirildi

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Sinop'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 iş yerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 2 iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ve klonlanmış olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ile 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı