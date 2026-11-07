Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta 2 iş yerinde yapılan aramada 5 cep telefonu ve 15 emtia ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta 2 iş yerinde yapılan aramada 5 cep telefonu ve 15 emtia ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında polisin il merkezindeki 2 iş yerinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı ve klonlanmış olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ile 15 adet yabancı menşeli emtia ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 iş yerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen 2 iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ve klonlanmış olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu ile 15 adet yabancı menşeli emtia malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi20

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Osimhen'in sakatlığı sonrası o görüntüler ortaya çıktı! Taraftarlar tepkili

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde 18

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik

Hayatının baharındaki Ayşe kurtarılamadı, 3 kişi yaşam savaşı veriyor
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın48

Hırsı başını yedi! Fatma Betül'ün Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın