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Sinop-Ayancık karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

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Sinop-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop- Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki 55 ACN 898 plakalı otomobil, Ayancık ilçesinden Sinop istikametine seyir halindeyken, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya çıkan O.A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada, 55 ACN 898 plakalı otomobil sürücüsü Ö.K. ile 06 DNP 863 plakalı otomobildeki O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müyesser Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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