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Sincan'da Cinnet Geçiren Şahıs Evinin Balkonunu Yaktı

Sincan'da Cinnet Geçiren Şahıs Evinin Balkonunu Yaktı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde cinnet geçiren bir kişi, evinin balkonunu ateşe vererek yangın çıkardı. İtfaiye yangını söndürürken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayda çocukların da bulunduğu iddia edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde cinnet geçiren bir şahıs evinin balkonunu ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Tandoğan Mahallesi 158'inci Sokakta meydana geldi. Daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evinin balkonunu yaktı. İddialara göre, olay sırasında evde çocukların da olduğu söylendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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