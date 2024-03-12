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Sinan Ateş'in vefat eden babasından oğluna son mektup

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Suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi acılı aileyi bir kez daha yasa boğarken baba Ateş'in oğlu için kaleme aldığı yazı tekrar hatırlandı. Ateş, yazıda "Karıncayı incitmeyen çocuk, öldürülmeyi hak edecek ne yapmış?" diye sormuştu.

30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş Ramazan'ın ilk günü sahura kalktığı sırada kalp krizi geçirdi. Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Ateş'in oğlu için kaleme aldığı ve gelini Ayşe Ateş'in "Sinan Ateş / Yaşar Hatıralarda" isimli kitabında geçen yazı tekrar hatırlandı.

"SİNAN KİME NE KÖTÜLÜK YAPACAK Kİ ÖLDÜRECEKLER?"

İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı yazıda baba Ateş'in "Sinan'ı şehit edenler nasıl insanlar ki cuma namazından çıkan evladımı vuruyorlar? Filistinli müslümanları cuma namazından çıkışta şehit eden İsrail askerlerinden bunların farkı ne?" sorusu dikkat çekti. Musa Ateş'in oğluyla ilgili yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Ben Sinan'a ömrümde bir fiske vurmadım. Her nazını çektiğim, her sıkıntısına katlandığım kıymetlimi ellerimle toprağa verdim. Dokunmaya kıyamadığım evladıma kıydılar! Neden? Aklım almıyor, yahu herkesi iyi şeyler söylediği Sinan kime ne kötülük yapacak ki onu öldürecekler! Karıncayı incitmeyen çocuk, öldürülmeyi hak edecek ne yapmış? 1980'den önce yanımda arkadaşım şehit edildi, ben yaralandım. Zor günlerdi. Keşke yaşanmasaydı. O zaman silahlar konuşuyordu, şimdi kafalar konuşuyor. Peki, oğlumu düşman belleyenler kimlerdi?

"DAHA ZEKİ DİYE Mİ ŞEHİT ETTİLER?"

Benim oğlumu daha kafalı, daha zeki diye mi şehit ettiler. Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan'ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan, böylelerine selam bile vermezdi. Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekete başkan oldu. Her sohbeti parti, ocak, Türk milleti ve müslümanlık idi. Demek ki Sinan'ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve müslümanlığa düşman. Kim bunlar?

1980 öncesi kendimizi en güvenli hissettiğimiz zamanlar cuma vakitleriydi. Sinan'ı şehit edenler nasıl insanlar ki cuma namazından çıkan evladımı vuruyorlar? Filistinli müslümanları cuma namazından çıkışta şehit eden İsrail askerlerinden bunların farkı ne? Oğlumu kameraların önünde şehit ettiler. Ankara'nın merkezinde şehit ettiler. Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nı kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Neden Sinan'ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan'ın mahkemesi neden hâlâ başlamadı?

"BENİM OĞLUMU ŞEHİT EDİYORLARSA SİZİN OĞLUNUZA KİMSE ACIMAZ"

Facebook'ta benim fotoğrafımla birlikte yazılan bir yazı gösterdiler. (Firavun'a karşı olmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir) yazıyordu. Çok doğru. Ben Musa Ateş. Oğlumun katillerini içinizden kazımanız yetmez, benim yanımda olun. Benim evladım Ülkü Ocakları Genel Başkanıydı. Oğlumu şehit ettiler. Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz."

Sinan Ateş'in vefat eden babasından oğluna son mektup

Sinan Ateş'in vefat eden babasından oğluna son mektup

Kaynak: Haberler.com / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

Sinan Ateş 3.Sayfa Politika Haberler

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