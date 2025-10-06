Sinan Ateş Cinayeti Davasında Avukat Serdar Öktem'in Saldırıya Uğradığı Araç İncelendi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem'in saldırıya uğradığı noktada bulunan aracı, yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan olan Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği noktada yapılan olay yeri inceleme çalışmaları sona erdi. Öktem'in saldırıya uğradığı yerde polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin araç içerisi ve çevresinde sürdürdüğü yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sona ermesiyle kurşunların isabet ettiği otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler esnasında yalnızca bir şeritten trafiğe izin verilen yol, daha sonra ekipler tarafından kademeli olarak trafiğe açıldı. - İSTANBUL