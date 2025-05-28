Silvan'da Beton Pompasına Sıkışan Operatör Hayatını Kaybetti

Silvan'da Beton Pompasına Sıkışan Operatör Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan 42 yaşındaki operatör Tacettin Yılık, olay yerinde hayatını kaybetti. İnşaat sırasında meydana gelen kazada, Yılık'ın dengesini kaybederek hazneye düşmesi sonucu sağlık ekipleri müdahale etti ama yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Çaldere Mahallesi'nde bir bina inşaatında çalışan operatör Tacettin Yılık (42), beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek isterken dengesini kaybederek hazneye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Yılık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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