Silvan'da Beton Pompasına Sıkışan Operatör Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Çaldere Mahallesi'nde bir bina inşaatında çalışan operatör Tacettin Yılık (42), beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek isterken dengesini kaybederek hazneye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Yılık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DİYARBAKIR