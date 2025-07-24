Silopi'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarım arazilerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Vatan Mahallesi Mezar Tepe mevkisinde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sayesinde yangın daha fazla alana yayılmadan söndürüldü. Olayda bazı tarım alanları zarar gördü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa