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Silivri'de apartman yangını: Balkondaki sakinler kurtarıldı

Silivri'de apartman yangını: Balkondaki sakinler kurtarıldı
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İstanbul Silivri sahilinde bir apartmanın giriş bölümünde çıkan yangında bina yoğun dumanla kaplandı.

İstanbul Silivri sahilinde bir apartmanın giriş bölümünde çıkan yangında bina yoğun dumanla kaplandı. Balkonlara çıkan bina sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, sabah 5.30 sıralarında Silivri sahilinde bulunan bir apartmanın giriş bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından yükselen yoğun duman kısa sürede binanın içini kapladı.

Bina sakinleri balkonlara çıktı

Yoğun duman nedeniyle apartmandan çıkamayan bazı bina sakinleri, dumandan etkilenmemek için balkonlara sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeden vinçli kurtarma

Ekipler, balkonlarda bekleyen apartman sakinlerini itfaiye aracının merdiven ve sepet sistemi yardımıyla güvenli şekilde aşağı indirdi. Yangına müdahale edilerek kontrol altına alınması için çalışma yürütüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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