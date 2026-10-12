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Silifke'de sağanak sele neden oldu, bazı araçlar suda kaldı, Atatürk Evi'ni su bastı

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Silifke'de sağanak sele neden oldu, bazı araçlar suda kaldı, Atatürk Evi'ni su bastı
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Mersin'in Silifke ilçesinde sabah etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolarken bazı araçlar sel sularında kaldı; Yeşilovacık Mahallesi'nde dereler taştı ve Atatürk Evi'ni su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Yeşilovacık Mahallesi'nde dereler taştı, Atatürk Evi'ni su bastı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı yollarda biriken sel suları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Araçlar sel sularında kaldı

İlçe merkezinde ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda bazı araçlar sel sularının içerisinde kaldı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Yeşilovacık'ta dereler taştı

Sağanağın etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde ise dereler taştı. Taşkın suları çevrede etkili olurken, Atatürk Evi'ni de su bastı.

İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları ve taşkınlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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