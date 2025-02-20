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Silifke'de Rehber Öğretmenlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Silifke'de Rehber Öğretmenlere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Mersin'in Silifke ilçesinde rehber öğretmenlere yönelik yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadele, narkotik suçlar ve çocukların korunmasına dair bilgi verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde rehber öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinin koordinesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Silifke ilçesinde görev yapan rehber öğretmenlerle toplantı yapıldı.

Toplantıda, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince narkotik suçlar, uyuşturucu maddeler ve bağımlılık ile ilgili bilgilendirme yapılırken, çocukların madde bağımlılığından koruması için etkili yöntemler ve çözüm önerileri konusunda bilgiler verildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ise öğrencilerin suç ve suçtan korunması, sosyal medya kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapılırken, emniyet ve okullar arasında işbirliğinin önemi vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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