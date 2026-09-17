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Silifke’de okul servis sürücülerine trafik eğitimi

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Silifke’de okul servis sürücülerine trafik eğitimi
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Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği eğitim seminerinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği eğitim seminerinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personelleri tarafından gerçekleştirilen seminerde, okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, servis sürücüleri ve rehber personelin trafik kuralları konusunda farkındalıklarının artırılması ve öğrenci güvenliğinin sağlanması konuları ele alındı.

Seminere Silifke Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Silifke Minibüsçüler Esnaf Odası temsilcileri ve servis taşımacılığında görev yapan personel katıldı. Eğitimde servis araçlarının güvenli kullanımı, trafik kurallarına uyulması ve öğrencilerin araçlara bindirilip indirilmesi sırasında alınması gereken güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Katılımcıların yaşadığı sorunlar ve karşılaştıkları sıkıntılar da dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi.

Yetkililer, Silifke'de öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılması için emniyet, jandarma, servisçiler ve ilgili kurumların iş birliği içerisinde çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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