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Silifke'de Öğretmene Şiddet: Veli ve Ağabeyi Öğretmeni Darbetti

Silifke'de Öğretmene Şiddet: Veli ve Ağabeyi Öğretmeni Darbetti
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Mersin'in Silifke ilçesindeki bir ortaokulda, kolu kırılan öğrencinin babası ve ağabeyi, beden eğitimi öğretmenine saldırarak burnunu kırdı. Olay okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Sarıcalar Ortaokulu'nda bir veli ve ağabeyi, beden eğitimi öğretmenini darbederek burnunu kırdı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıcalar Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi O.Ç., okul bahçesinde beden eğitimi dersi sırasında düşerek kolunu kırdı. Öğretmenler durumu 112 ekiplerine haber verdi. Öğrenci O.Ç. ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı baba Oral Ç.'ye haber verildi. Oral Ç., ağabeyi Oray Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve ağabeyi okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.'i darbederek burnunu kırdı. Bu anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer öğretmenler araya girerek kavgayı ayırırken, okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmeni darbeden iki şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öğretmen Medet Y. Silifke Devlet Hastanesine kaldırılırken, burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

İlçedeki eğitim sendikalarının üyeleri de Atatürk Anıtı'nda toplanıp, öğretmene şiddeti protesto etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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