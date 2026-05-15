Trafikte sıkı denetim: İhlal yapan sürücülerin açıklaması pes dedirtti

İstanbul Şile Yolu Tepeüstü mevkiinde trafik kurallarını hiçe sayarak taralı alanda ihlal yapan sürücüler, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

Bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yürüten ekipler, şerit ihlali yaparak taralı alana giren araçları kısa sürede tespit etti. Titiz takip sonucu durdurulan sürücülere gerekli işlemler uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin, yasaklı alanı kullanarak şerit ihlali yaptığı tespit edildi. Kısa sürede yakalanan sürücüler, ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı.

Ancak sürücülerin olay sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İhlali kabul eden bazı kişilerin "bilmiyordum", "yoğunluktan dolayı girdim" ve benzeri ifadeleri kullanması, "pes dedirtti" yorumlarına neden oldu.

Trafik ekipleri, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı