Trafikte sıkı denetim: İhlal yapan sürücülerin açıklaması pes dedirtti
İstanbul Şile Yolu Tepeüstü mevkiinde taralı alan ihlali yapan sürücüler, trafik ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalandı. İhlali kabul eden sürücülerin 'bilmiyordum', 'yoğunluktan girdim' gibi mazeretleri pes dedirtti. Ekipler denetimlerin süreceğini bildirdi.
İstanbul Şile Yolu Tepeüstü mevkiinde trafik kurallarını hiçe sayarak taralı alanda ihlal yapan sürücüler, ekiplerin takibi sonucu yakalandı.
Bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yürüten ekipler, şerit ihlali yaparak taralı alana giren araçları kısa sürede tespit etti. Titiz takip sonucu durdurulan sürücülere gerekli işlemler uygulandı.
Ancak sürücülerin olay sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İhlali kabul eden bazı kişilerin "bilmiyordum", "yoğunluktan dolayı girdim" ve benzeri ifadeleri kullanması, "pes dedirtti" yorumlarına neden oldu.
Trafik ekipleri, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - İSTANBUL