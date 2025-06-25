Şile'de Park Halindeki Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu

Şile'de Park Halindeki Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Çavuş Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu. Mahalle sakinleri ve muhtarın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, cesedi adli tıp morguna kaldırdı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şile'de park halindeki otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu.

Şile Çavuş Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 gündür devam eden kötü kokunun park halindeki bir araçtan geldiğini fark eden mahalle sakinleri ve muhtar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset olduğunu tespit etti. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından şahsın cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şile Çavuş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Genç, "Leş kokusu geliyordu. Arabanın içerisinde ceset olduğunu fark ettim ve hemen polise bildirdim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'tan sürpriz isim seçimi
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.