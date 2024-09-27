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Şile'de İki Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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İstanbul'un Şile ilçesinde karşı yönlerden gelen iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Şile'de iki hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Şile'de karşı istikametlerde seyir halinde olan iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir sürücü ise ağır yaralandı. Kazaya karışan kamyonlar drone ile görüntülendi.

Kaza Şile'de Avcıkoru Mahallesi Kömürlük yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre karşı yönlerde seyreden İbrahim Halil Demir yönetimindeki 34 KU 0907 plakalı hafriyat kamyonu ile Recep Deveci yönetimindeki 34 KAA 470 plakalı hafriyat kamyonu yolda kafa kafaya çarpıştı. 34 KU 0907 plakalı hafriyat kamyonunun kupa kısmı koparak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, Recep Deveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan İbrahim Halil Demir adlı hafriyat kamyonu sürücüsü ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik akışı sağlanamadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ve kamyonların olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

Öte yandan kazaya karışan kamyonlar havadan görüntülendi.

Şile'de İki Hafriyat Kamyonu Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa

İstanbul Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Kaza Şile

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