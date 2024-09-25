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Şile Açıklarında Gemi Yangını Çıktı

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Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide, Şile açıklarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale ediyor.

Şile açıklarında gemi yangını

İSTANBUL - Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı. İtfaiyenin gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide Şile açıklarındayken sabahınn erken saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangın çıkan gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şile Açıklarında Gemi Yangını Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa

Denizcilik Acil Durum Zonguldak İtfaiye Kumkapı 3-sayfa Yaşam Şile

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