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Şile Açıklarında Büyükyangın: Kumkapı'dan Zonguldak'a Giden Gemide Yangın Çıktı

Şile Açıklarında Büyükyangın: Kumkapı'dan Zonguldak'a Giden Gemide Yangın Çıktı
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Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide, Şile açıklarında yangın çıktı. İtfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri yangına müdahale ediyor ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı. İtfaiyenin gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide Şile açıklarındayken sabahınn erken saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangın çıkan gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizcilik Zonguldak İtfaiye Kumkapı 3-sayfa Ulaşım Güncel Şile

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