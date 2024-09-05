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Silahlı ve EYP'li saldırı kamerada

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Adana'da bir kişi sokak ortasında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından el yapımı patlayıcı ve tabancalı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

Silahlı ve EYP'li saldırı kamerada

ADANA - Adana'da bir kişi sokak ortasında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından el yapımı patlayıcı ve tabancalı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken olay anı anbean kameraya yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Şiş, sokakta arkadaşlarıyla konuştuğu sırada kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı. Saldırıda şüpheli, Adem Şiş'e tabanca ile ateş açtı ve sonrasında üzerine el yapımı patlayıcı fırlattı. EYP'den saçılan parçalar Adem Şiş'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Şiş kanlar içerisine yere yığıldı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılan Adem Şiş'in tedavisi devam ederken, durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Adana Eyp

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