Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te organize sanayi bölgesinde silahlı saldırı sonucu başından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Cinayet Bürp Amirliği ekiplerince 1 zanlı gözaltına alınırken, kaçan 1 zanlı ise aranıyor.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Ali Haydar isimli bir şahıs, sanayi bölgesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve tartıştığı zanlının silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ali Haydar ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 zanlı gözaltına alınırken, kaçan diğer zanlıyı yakalamak için çalışma ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı