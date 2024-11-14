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Silahlı Saldırı: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Ali Güntekin boynundan ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganlar hakkında polis inceleme başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç, boynundan vurularak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı üzerinde bulunan bir market önünden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan Ali Güntekin (22), boynundan yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Ali Güntekin, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Silahlı Saldırı: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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