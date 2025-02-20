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Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

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Adana'da ellerinde av tüfeği bulunan 2 arkadaşı ile şakalaşırken tabancasını boynuna dayayan Arif Y., silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olayda elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y., av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y. yere yığıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Arif Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı 2 arkadaşını gözaltına aldı. Arif Y.'nin tabancası ile 2 av tüfeğine el konuldu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrultan Arif Y.'nin daha sonra boynuna dayadığı ve kısa süre sonra silahın ateş alması sonucu yere yığıldığı görüldü.

Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bu nedir kardeşim herkesin elinde bi silah

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Haber YorumlarıSerdarHan:

ülkenın %65 i sperm artıgı gereksız yaşıyor halada diyorlar en az 3 cocuk????

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

çok güzel

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

eline silah alan kendini bir halt zannediyor. böyle olur işte cezasını bulmuş

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Yani ölse üzülmezdim şahsen

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Haber Yorumlarısuat aydın:

Allah rahmet eyletmemiş. Bir dahakine inşallah:(

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Haber YorumlarıOnur Sahin:

tam isabet

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

silahla şaka mı olur boşuna dememişler şeytan doldurur diye

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Haber YorumlarıMeteAlp SoS:

bunu niye kurtardınız ki ? bunu kurtaran doktorun..

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

atalarimiz bile simdiki denyolardan daha bilincli ve akilliymiski silahla saka olmaz veya seytan doldurur demisler.

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