Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olayda elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y., av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y. yere yığıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Arif Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı 2 arkadaşını gözaltına aldı. Arif Y.'nin tabancası ile 2 av tüfeğine el konuldu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrultan Arif Y.'nin daha sonra boynuna dayadığı ve kısa süre sonra silahın ateş alması sonucu yere yığıldığı görüldü.