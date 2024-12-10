Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu

İzmir Konak'ta berberlik yapan Mert Can Şahin, birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.

4 YERİNDEN VURULDU

Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.