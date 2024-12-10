Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon

 İsrail, Suriye'deki planlarını açık açık itiraf etti

İsrail, Suriye planını açık açık itiraf etti: Talimat verdik
Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var

Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu

Silahı 4 kez ateşledi! Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de berber Mert Can Şahin (33), birlikte yaşadığı kadının 23 yaşındaki oğlu tarafından vurularak ağır yaralandı. Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Konak'ta berberlik yapan Mert Can Şahin, birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.

4 YERİNDEN VURULDU

Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
img

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz
img

"Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu akşam maç var mı, bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Dinamo Zagreb Celtic CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Celtic maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Girona Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? TRT Spor canlı izle! GİRONA LİVERPOOL maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.