Durakta bekleyen kız çocuğunu silah zoruyla kaçırdı, polis peşine takılınca seyir halindeyken intihar etti: 2 ölü

İzmir'de 22 yaşındaki Alican Şara, otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki kız çocuğunu silahla zoruyla aracına bindirdi. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis aracın peşine düştü. Takip sonrası yakalanacağını anlayan Şara, seyir halindeyken silahı başına dayayarak intihar etti. Sürücünün intiharı sonrası araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu 17 yaşındaki kız da hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Alican Şara (22), Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö.(17) adlı kız çocuğunun yanında durdu.

SİLAH ZORUYLA ARACA BİNDİRDİ

Yanında bulundurduğu tabancasını G.Ö.'ye doğrultan Şara, silah zoruyla kız çocuğunu hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında sıkı bir takip başladı.

YAKALNACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Polis ile Alican Şara arasında Karabağlar ilçesinde başlayan takip, İzmir Çeşme Otoyolu'na kadar devam etti. Limontepe'den otoyola çıkan ve buraya kadar polis ekiplerini peşine sürükleyen Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

ARAÇ TAKLA ATTI, GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İntihar ettiği esnada Şara'nın seyir halinde olduğu aracı kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde sürücü konumunda bulunan Alican Şara'nın tabancayla ateş etmesi sonucu, yolcu konumunda bulunan ve araca silah zoruyla bindirildiği öğrenilen G.Ö.'nün ise kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.