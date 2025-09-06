Silah kazası sonucu şehit olan Özel Harekat polisi memleketine uğurlandı

Mersin'de arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Şehidin naaşının, 2018 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen kendi gibi polis olan babasının kabrinin yanına defin edileceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, dün İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar (28), merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Anne ağıtlar yaktı, mesai arkadaşları selamlayarak uğurladı

Şehit polis memuru için bugün merkez Toroslar ilçesinde bulunan görev yaptığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, protokol üyeleri, emniyet mensupları, şehidin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende İl Müftüsü Aydın Yığman dua etti. Daha sonra şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun bayrağa sarılı naaşına sarılarak 'Anneni yaşıyor sanma, bende seninle gömüldüm çocuğum, bana hakkını helal et oğlum" diyerek ağıtlar yaktı. Törenin ardından şehidin naaşı mesai arkadaşlarının selamlaması ile memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

2018 yılında şehit olan babasının yanına defin edilecek

Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıkmıştı. Karapınar'ın naaşının, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği bildirildi. - MERSİN